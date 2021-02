Nach dem kurzen Rücksetzer im November 2020 um zehn Prozent konnte der Zucker-Future Ende Dezember wieder Gas geben und markierte am 14. Januar ein neues Dreijahreshoch bei 16,73 Cent. Das war der höchste Stand im Zucker-Future seit April 2017. In den vergangenen Wochen hat der Kurs etwas konsolidiert und am vergangenen Freitag, den 5. Februar, einen neuen Anlauf gestartet: Ein neues Hoch ist wieder zum Greifen nah. Händler haben bereits einen leichten Rückgang der brasilianischen Zucker-Produktion ...

