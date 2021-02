Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss blieb es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Der ASW-Spread des IBOXX Sub-Sovereigns Italiens habe am Freitag auf niedrigem Niveau (124,60) seitwärts tendiert. In der Vorwoche habe der Risikoaufschlag noch bei 147 Basispunkten gelegen. Dazu beigetragen habe wohl hauptsächlich der Optimismus der Marktteilnehmer in Bezug auf die Regierungsbildung. ...

