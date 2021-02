Essen (ots) -- Der Versicherungsmakler PRINAS MONTAN erweitert sein Beratungsangebot und bietet Mietern und Mitarbeitern des Wohnungsunternehmens Vonovia SE neue, digitale Versicherungen mit wenigen Klicks.- Die ELEMENT Insurance AG ist Risikoträger und stellt die digitale Abschlussstrecke bereit.Essen (ots) - Der Versicherungsvermittler PRINAS MONTAN weitet sein Beratungsangebot beim Mieterschutz aus. Das Unternehmen offeriert Mietern und Mitarbeitern des Wohnungsunternehmens Vonovia ab sofort digitale Absicherungslösungen zu Sonderkonditionen. PRINAS MONTAN ist einer der führenden firmenunabhängigen Versicherungsvermittler für Belegschaftskunden in Deutschland. Zunächst werden im Rahmen der Kooperation Hausrat- und private Haftpflichtversicherungen angeboten. Für eine kundenfreundliche und volldigitale Abschlussstrecke arbeitet PRINAS MONTAN nun mit dem Digitalversicherer ELEMENT Insurance AG mit Sitz in Berlin zusammen."Wir freuen uns, dass wir künftig eng mit ELEMENT und Vonovia zusammenarbeiten und damit neue, kundenorientierte Lösungen und Services offerieren können", erklärt Alexander Vogel, der bei PRINAS MONTAN für den Vertrieb verantwortlich ist und zur Geschäftsleitung gehört. "Mieter und Mitarbeiter von Vonovia erhalten modernen, lückenlosen Versicherungsschutz und professionelle Beratung und Service auf allen Kanälen. Durch den hohen Digitalisierungsgrad profitieren sie außerdem von besonders günstigen Konditionen.""Der Verzicht auf eine private Haftpflicht- und eine Hausratversicherung kann bei Schäden zu einem existenzbedrohenden Ausmaß führen", sagt Daniela Renner, Leiterin Versicherung bei Vonovia. "Durch die Kooperation mit PRINAS MONTAN erweitern wir unser Portfolio sinnvoll und stärken den Bereich der Versicherungen. Davon profitieren unsere Mieterinnen und Mieter sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen.""Mit Vonovia haben wir einen weiteren starken Partner von unseren volldigitalen Versicherungslösungen überzeugen können", so Dr. Christian Macht, CEO von ELEMENT. "Unsere digitale Expertise wird perfekt von der langjährigen Erfahrung in Vermittlung und Kunden-Service von PRINAS MONTAN ergänzt. Zusammen ist es uns so gelungen, Lösungen direkt auf die Bedürfnisse der Mieter und Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens anzupassen, um diese bestmöglich abzusichern."Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf die Vertreter aller Geschlechter (m/w/d).Über PRINAS MONTANDie PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler ist seit über 60 Jahren erfolgreich als industrieller Makler tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung, Betreuung und Vermittlung leistungsstarker Versicherungen an Belegschaften sowie Privatkunden von Unternehmen, Firmenkunden und Verbänden.PRINAS MONTAN gehört zur Degussa Bank Gruppe. Zu den Tochterunternehmen des Versicherungsvermittlers gehören MIVO GmbH (mitarbeitervorteile.de), INDEGO GmbH, Munich General Insurance Services GmbH mit der Vertriebsplattform mobilversichert und placons GmbH. Die Unternehmen in der Gruppe komplettieren das ganzheitliche Angebot von PRINAS MONTAN als Servicedienstleister für mehr Sicherheit im Leben.Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie auf:www.vorteilsversicherungen-prinas.de.Über VonoviaVonovia steht als Wohnungsunternehmen mitten in der Gesellschaft. Darum haben unsere Aktivitäten niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Wir sind uns unserer besonderen Rolle bewusst: Als Dienstleister und Anbieter von Wohnungen für rund eine Million Menschen stellen wir unsere Kunden und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Deshalb pflegen wir die Gebäudesubstanz und gestalten Quartiere aktiv mit. Deshalb kümmern wir uns um zeitgemäße Wohnungen und entwickeln Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Und aus diesem Grund beteiligen wir uns auch an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen.Über ELEMENT Insurance AGDie ELEMENT Insurance AG ist der führenden White-Label-Zulieferer für Versicherungslösungen und Vorreiter der Digitalisierung in diesem Bereich. Sie ist zudem das erste junge Technologieunternehmen mit Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Erstversicherer für die Schaden- und Unfallversicherung. Das ermöglicht es ELEMENT selbst Risikoträger zu sein, inklusive der Übernahme der Schadenabwicklung. Das Unternehmen wurde im März 2017 gegründet und bietet eine einzigartige Technologieplattform ("Insurance as a platform") mit einem reinen Fokus auf die B2B2X-Wertschöpfungkette: Für knapp zwanzig Partner aus verschiedenen Branchen, vom E-Commerce bis zum klassischen Versicherer, entwickelt ELEMENT Produkte, die diese unter eigenem Namen ("White-Label") an die jeweiligen Endkunden vertreiben können. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin.