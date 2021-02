FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag mit 14 169 Punkten einen Höchststand erreicht. Passend dazu stockte die DZ Bank ihr Ziel für den deutschen Leitindex bis zum Jahresende von 14 000 auf 15 000 Punkte auf. "Die Dax-Unternehmen mussten 2020 wesentlich geringere Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen als befürchtet", erklärte Analyst Christian Kahler in einer am Montag veröffentlichten Studie. "Neue Rekordgewinne dürften nun bereits 2022 erreicht werden, statt der bisherigen Erwartung von 2022/23", so der Experte weiter. "Zudem unterstützt das gegenüber November 2020 verbesserte politische Umfeld die Marktstimmung."/ag/stk

DE0008469008