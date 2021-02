Köln (ots) -- Mediengruppe RTL erzielt 552,72 Mio. Visits (+59 %) und 38,05 Mio. Unique User (+14%)- RTL.de, VIP.de und sport.de mit neuen Visit-Rekorden und herausragenden Reichweiten- ntv erreicht mit Informationen zu US-Wahl und Corona-Pandemie Top-Werte- TVNOW führender deutscher Streaming-DienstKöln (ots) - Die journalistischen Inhalte der Mediengruppe RTL werden für die Menschen in Deutschland digital immer relevanter. Das Inhalte-Portfolio der Mediengruppe RTL Deutschland wächst im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um starke 59 Prozent auf 553 Millionen Visits und um 14 Prozent auf 38,05 Millionen Unique User Reichweite. In sozialen Netzwerken erreicht das Unternehmen mit Sitz in Köln mit 38,38 Millionen Fans und Followern so viele Menschen wie nie zuvor und ist damit das führende Medienhaus in Social Media in Deutschland.Das General Interest Angebot RTL.de erzielt mit 122,08 Mio. Visits einen neuen Rekord und festigt mit 21,40 Mio. Unique Usern seine Position als eines der führenden digitalen Informationsangebote im deutschsprachigen Raum. Die Reichweite bedeutet den zweitbesten je gemessenen Wert. Besonders stark nachgefragt war die Rubrik News & Gesundheit, in welcher die Redaktion beispielsweise Orientierung und Einordnung zu FFP2-Masken vermittelte. Für steigende Reichweiten bei Information und Unterhaltung sorgt auch das mitgemessene Starnews-Angebot VIP.de. 29,30 Mio. bedeuten nahezu eine Verdoppelung der Visits und 9,68 Mio. Unique User ein Plus von 47 Prozent an Reichweite gegenüber dem Vorjahresmonat. Beide Werte sind neue Alltime-Highs.Wolf-Ulrich Schüler, Chefredakteur Verticals: "Im Januar haben die Menschen so viel wie nie zuvor RTL.de, VIP.de und unsere Apps genutzt. Wir informieren und unterhalten immer mehr Menschen mit unseren Themen, geben Einordnung und Orientierung in einer herausfordernden Zeit. Die Rekorde sind ein riesiges Kompliment für das gesamte News-Team. In Zeiten, die für alle nicht leicht sind, eine solche Leistung zu erbringen und mit der Resonanz der User so belohnt zu werden, macht uns stolz. Dies ist für uns zugleich ein großer Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg weiter zu gehen."Herausragende Werte für ntvntv erzielt im linearen TV neue Januar-Rekordwerte in allen relevanten Zielgruppen. So liegt der Marktanteil beim Gesamtpublikum (3+) bei 1,3 Prozent, bei den 14- bis 59- bzw. 14- bis 49-Jährigen sogar jeweils bei starken 1,4 Prozent. Auch für die digitale Nutzung des Nachrichtenangebots der Mediengruppe RTL ist der Januar 2021 ein hervorragender Monat: ntv steigert die Visits mit Informationen zu den Angriffen auf das Capitol in Washington, die US-Wahlen sowie die Corona-Pandemie auf 341,30 Mio. bei einer Reichweite von sehr starken 25,70 Mio. Unique User. ntv verdoppelt damit seine Visits gegenüber Januar 2020 und steigert zusätzlich seine Reichweite um starke 41 Prozent auf den jeweils drittbesten je gemessenen Wert. Das mitgezählte sport.de stellt darüber hinaus mit einem Plus von 80 Prozent auf 12,71 Mio. Visits und einer Steigerung von 59 Prozent auf 4,52 Mio. Unique User zum Vorjahresmonat gleich zwei neue Bestmarken auf.TVNOW führender deutscher StreamingdienstTVNOW ist mit 36,70 Mio. Visits und starken 4,88 Mio. Unique User der mit Abstand führende Streamingdienst auf dem deutschen Markt und steigert seine Reichweite gegenüber Dezember um 6 Prozent. Dass die Inhalte den Geschmack der User und Abonnenten treffen, zeigt eine neuer Rekord bei den Sendungsstarts mit einem Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Top 5 Ranking der TVNOW Formate für Januar 2021 nach Sendungsstarts und Anzahl Sendungen sind drei Formate neu ins Ranking eingestiegen: "Der Bachelor" direkt auf Rang 1, gefolgt von der 2. Staffel des TVNOW Originals "Are You The One?" und dem weiteren TVNOW Original CoupleChallenge. Rang 5 hinter der täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erreicht "Ich bin ein Star - Die Große Dschungelshow".Wetter.de und kochbar mit SteigerungenSteigerungen erzielen im Januar auch kochbar und wetter.de. Die Koch-Community der Mediengruppe RTL wächst zum Vorjahresmonat auf 19,26 Mio. Visits (+56 Prozent) und auf 7,48 Mio. Unique User (+ 22 Prozent). Das Wetter-Angebot wetter.de erzielt 25,98 Mio. Visits und 6,58 Mio. Unique User (beide +21 Prozent).Quellen: Unique User: agof daily digital facts | Visits: IVW, INFOnline, Eigene Berechnung | Videostarts / Sendungsstarts: Eigene Messung RTL interactive, Vodafone, Unitymedia | Data & Audience IntelligencePressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4832576