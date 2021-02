Bludenz (ots) - Mit dem innovativen Konzept DreamAlive zählt der Biosphärenpark Großes Walsertal ab Sommer 2021 ein neuartiges, naturnahes Schlaferlebnis zu seinen AttraktionenDie DreamAlive Lodge, ein mobiles und verglastes Hotelzimmer, inmitten des Biosphärenparks, ermöglicht eine Übernachtung der besonderen Art im Herzen Vorarlbergs. Unter freiem Himmel ist jeder Besucher nicht nur zu Gast in der Lodge, sondern auch zu Gast in der Natur. Das Ziel: Kraft tanken, entspannen und die Zeit draußen mit allen Sinnen erleben.Das Gemeinschaftsprojekt "DreamAlive-Großes Walsertal" von Jungunternehmer Philipp Herburger, der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, dem ****S-Hotel Alpenresort Walsertal und von SAMINA verspricht einzigartiges Outdoor-Abenteuer, Ruhe und Erholung gleichermaßen.Die Nähe zur Natur des Biosphärenparks spürt man in der einzigartigen 360° verglasten DreamAlive Lodge ganz besonders. Das verschiebbare Bett - ausgestattet mit dem bekannten SAMINA Schlafsystem - lässt sich je nach Wetterlage und Belieben sowohl unter dem Schutz des Glasdachs als auch unter freiem Sternenhimmel positionieren. Zudem integriert sind alle Annehmlichkeiten eines klassischen Hotelzimmers, wie Tisch, Kühlschrank, Dusche und WC.Mit dem Alpenresort Walsertal und der Familie Sperger als Gastgeberpartner ist die DreamAlive Lodge, direkt neben dem Fischteich des Resorts gelegen, in besten Händen. Gäste profitieren von den erstklassigen Hotel-Serviceleistungen, der modernisierten Vital-Oase mit Pools, Saunen, Ruheinseln u.v.m. und werden darüber hinaus vom kreativen Küchenteam rund um Küchenchef Fabio Sperger kulinarisch verwöhnt.Hier geht's zu DreamAlive-Großes Walsertal Jetzt reservieren und Pre-Sale Rabatt sichern (https://www.dreamalive.world/walsertal/)Pressekontakt:Alpenregion Bludenz Tourismus GmbHClarissa SchatzmannPresse & Marketing+43 5552 30227 717clarissa.schatzmann@alpenregion.atwww.alpenregion-vorarlberg.comOriginal-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63147/4832626