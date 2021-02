Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der politischen Zeitenwende in den USA zog die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kräftig an, so die Analysten von Postbank Research.Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sei sie wieder über die Marke von 1% geklettert. Auf diesem Niveau habe die laufende Verzinsung im Januar aber eine Pause eingelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...