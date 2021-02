Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial setzte seine zuletzt eingeleitete Abwärtstendenz vor dem Wochenende fort, so die Analysten der Helaba.Damit rücke nun die 56er Marke in den Fokus - diese habe die untere Begrenzung der zuletzt etablierten Range dargestellt. Sollte diese herausgenommen werden, würde sich die Tendenz zur Spreadeinengung fortsetzen. Auch die laufende Berichtssaison ziehe weiter die Aufmerksamkeit auf sich. Die französische BNP habe ihre Rückstellungen für faule Kredite wegen der Corona-Krise zum Jahresende um zwei Drittel auf 1,59 Mrd. EUR aufstocken müssen. Der Gewinnrückgang in Q4 habe 13,9% betragen. Im Gesamtjahr habe das Geldhaus einen Gewinnrückgang von 13,5% auf 7,07 Mrd. EUR hinnehmen müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...