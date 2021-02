Der Daimler-Stern wird aufpoliert

Wer Aktionär bei Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) ist, hat die Nachricht in der vergangenen Woche mit großem Interesse gelesen. Der schwäbische Autobauer-Konzern will sich aufspalten. Das Traditionsunternehmen plant ein Spin-Off des Truck & Bus-Geschäfts und will die neue Sparte noch dieses Jahr an die Börse bringen. Auch wenn manche Probleme dadurch nicht wegfallen - die Lösungen schauen jetzt anders aus, Angestellte und Aktionäre sollten davon profitieren.

Modeerscheinung Spin-Off

Spin-Offs sind in den vergangenen Jahren immer mehr in Mode gekommen. Der Profi unter den DAX-Konzernen ist Siemens. Doch en Münchnern gibt der Erfolg Recht. Angefangen bei Infineon bis Siemens Energy.

Bildquelle: Pressefoto Daimler

Der Plan dürfte auch bei Daimler funktionieren. Beide "neuen" Unternehmen, die Pkw-Sparte (künftig unter Mercedes-Benz firmiert) und die Truck-Sparte sind in Bereichen tätig, die sich technologisch und strukturell verändern (werden). Warum da nicht mit einer jeweils einzeln gesehen stärkeren Nettoliquidität im Markt aktiv sein?

