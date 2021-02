Weiterstadt (ots) - › 2017 begründete Zusammenarbeit wird bis 2023 fortgesetzt› Sponsoring umfasst Fahrzeugpartnerschaft, Präsenz der Marke ŠKODA auf den Trikots der deutschen Nationalmannschaft sowie auf der EisflächeŠKODA AUTO Deutschland schickt die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) in die Verlängerung und setzt die 2017 begründete Zusammenarbeit bis 2023 fort. ŠKODA bleibt damit ,offizieller Automobil- und Premiumpartner des DEB und der deutschen Nationalmannschaft'.Die Erfolgsgeschichte zwischen ŠKODA AUTO Deutschland und dem DEB begann ursprünglich schon 2006, als beide erstmals eine Kooperation beschlossen. Diese lief bis 2010 und wurde dann 2017 erneut vereinbart. Mit der Verlängerung ist jetzt klar, dass ŠKODA weiter eine feste Werbegröße im deutschen Eishockey-Sport sein wird."Der schnellste Mannschaftssport der Welt zählt bei ŠKODA schon regelrecht zur DNA. Im Heimatland unserer Marke ist Eishockey der Nationalsport Nummer eins und ŠKODA tritt bereits seit 1993 bei der Eishockey-WM als Hauptsponsor auf. Auch bei uns in Deutschland begeistern Eishockey und die Leistungen der Nationalmannschaft viele Fans. Wir bei ŠKODA freuen uns, den Deutschen Eishockey-Bund weiterhin zu unterstützen. Damit bleibt die Marke ŠKODA fester Bestandteil der Auftritte der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH."ŠKODA und Eishockey, das passt einfach. Die Fortsetzung unserer überaus erfolgreichen Partnerschaft - besonders in diesen schwierigen Zeiten - ist ein großartiges Signal und eine wertvolle Unterstützung für die Weiterentwicklung unseres Sports. Die ŠKODA Flotte macht uns zuverlässig mobil, um unseren Aufgaben gerecht werden zu können. Insbesondere unsere Bundestrainer, Vereinsbetreuer und Teamverantwortlichen nutzen die Vorzüge der modernen Fahrzeuge ganzjährig voll aus. Wir danken ŠKODA für die Treue und Förderung des Eishockey-Sports", sagt DEB-Präsident Franz Reindl.Als offizieller Automobilpartner stattet ŠKODA AUTO Deutschland den Deutschen Eishockey-Bund um Präsident Franz Reindl mit 21 ŠKODA Fahrzeugen aus. Darüber hinaus ziert das Markenlogo alle Druckerzeugnisse und Kommunikationskanäle im Rahmen der Länderspiele des Verbands. Herzstück der Partnerschaft ist die Integration des ŠKODA Schriftzugs auf den Trikots und Hosen der deutschen Nationalmannschaft sowie des ŠKODA Logos im Mittelkreis beim Deutschland Cup und allen Heim-Länderspielen.Langjährige Verbindung zum EishockeyŠKODA und der schnellste Teamsport der Welt spielen schon seit langem in einer Mannschaft: 1993 stand ŠKODA AUTO bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) erstmals als offizieller Hauptsponsor im Rampenlicht. 2019 trat ŠKODA bereits zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor der IIHF Eishockey-WM auf. Mit dem längsten kontinuierlichen WM-Sponsoring der Sporthistorie schaffte es der Autohersteller sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Im vergangenen Jahr setzte der Verband die Weltmeisterschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie aus.Über den Deutschen Eishockey-BundDer DEB ist als Spitzenfachverband seit 1963 verantwortlich für die Belange des Eishockey-Sports in Deutschland. Er organisiert neben der Nationalmannschaft sämtliche Nachwuchsnationalteams, die Frauen-Nationalmannschaften sowie die Aus- und Weiterbildung der Trainer und Schiedsrichter. Mitglieder des DEB e.V. sind die Landeseissport-/eishockey-Verbände, die Vereine/Clubs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), der DEL2, der Oberligen, der Frauen-Bundesliga sowie der Nachwuchsligen U20 und U17.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4832756