DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) 2020/2021



08.02.2021 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen zweiten Lockdown konnte Borussia Dortmund im zweiten Quartal des Geschäftsjahres ein positives Ergebnis erzielen.



Borussia Dortmund erwirtschaftete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 (01.10.2020 - 31.12.2020) eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 124,7 Mio. (Vorjahr EUR 122,2 Mio.) und ein Konzernergebnis von EUR 9,6 Mio. (Vorjahr EUR 2,9 Mio.). Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres (01.07.2020 - 31.12.2020) betrug die Bruttokonzerngesamtleistung EUR 190,3 Mio. (Vorjahr EUR 297,4 Mio.). Die darin enthaltenen Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 177,4 Mio. (Vorjahr EUR 236,6 Mio.), die Brutto-Transferentgelte EUR 12,9 Mio. (Vorjahr EUR 60,8 Mio.). Das Konzernergebnis betrug im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres EUR -26,3 Mio. (Vorjahr EUR 3,0 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR -26,2 Mio. (Vorjahr EUR 4,5 Mio.), das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 27,3 Mio. (Vorjahr EUR 54,7 Mio.).



Die Konzernumsatzerlöse im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres betrugen EUR 177,4 Mio. (Vorjahr EUR 236,6 Mio.). Diese betreffen mit EUR 0,6 Mio. (Vorjahr EUR 22,6 Mio.) Spielbetrieb, EUR 98,7 Mio. (Vorjahr EUR 113,1 Mio.) TV-Vermarktung, EUR 52,3 Mio. (Vorjahr EUR 50,5 Mio.) Werbung, EUR 20,5 Mio. (Vorjahr EUR 21,2 Mio.) Merchandising sowie mit EUR 5,3 Mio. (Vorjahr EUR 29,2 Mio.) Conference, Catering, Sonstige. Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 4,5 Mio. (Vorjahr EUR 11,2 Mio.). Die Personalaufwendungen im Konzern verringerten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres von EUR 111,5 Mio. um EUR 9,2 Mio. auf EUR 102,3 Mio. Die Abschreibungen im Konzern stiegen von EUR 49,3 Mio. um EUR 3,5 Mio. auf EUR 52,8 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich zum Vorjahr von EUR 70,6 Mio. um EUR 27,4 Mio. auf EUR 43,2 Mio. reduziert. Das Konzernfinanzergebnis verbesserte sich von EUR -0,9 Mio. um EUR 0,2 Mio. auf EUR -0,7 Mio. Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernhalbjahresabschlusses von Borussia Dortmund. Der vollständige Halbjahresbericht 2020/2021 steht ab dem 26. Februar 2021 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit. Dortmund, den 08. Februar 2021 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Kontakt:Dr. Robin StedenSyndikusrechtsanwalt / Investor Relations 08.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de