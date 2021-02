Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone ist im Januar um 0,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so die Experten von NN Investment Partners.Dies stelle eine deutliche Veränderung gegenüber den Rückgängen der letzten Monate dar und könnte den Beginn eines anhaltenden Anstiegs der Inflation einläuten. Mehrere Sondereffekte und Basiseffekte hätten zu dem Anstieg beigetragen, würden aber nicht den gesamten Anstieg erklären, der viel größer gewesen sei als erwartet. NN Investment Partners (NN IP) rechne in den kommenden Monaten mit einer Volatilität der Inflationsrate, da Sondereffekte weiterhin wirken würden. Auch ein nachhaltiger Anstieg der Inflation könnte sich abzeichnen, der durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen unterstützt werde. ...

