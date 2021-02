Märkte um 12: Neues Rekordhoch beim DAX - Deutsche-Bank-Aktie gefragt

Der DAX legte heute auf zeitweise 14.169 Punkte zu, was ein neues Rekordhoch bedeutete. Einen Teil der anfänglichen Kursgewinne gab der DAX am Montagmittag zwar wieder ab, doch die Trendpfeile zeigen hier klar nach oben. Neue Allzeithochs dürften in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,2% 14.083 MDAX +0,3% 32.501 TecDAX +0,4% 3.520 SDAX +0,9% 15.807 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.671

Deutsche-Bank-Aktie im Aufwind

Am Montagmittag gibt es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Die größten Gewinner sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), Henkel VZ (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004).

Die Deutsche-Bank-Aktie legte zeitweise um über zwei Prozent zu. Seit dem März-Tief bei 4,45 Euro hat sich der Kurs damit fast verdoppelt. Für Kursauftrieb sorgten zuletzt die Geschäftszahlen zum abgeschlossenen Jahr 2020. Der Konzern hat einen Nettogewinn von 624 Mio. Euro erzielt. Damit war 2020 das erfolgreichste Jahr seit sechs Jahren.

Bildquelle: Deutsche Bank / Pixabay / JamesQube

Daimler will sich aufspalten

Anleger verfolgen ebenfalls aufmerksam die weitere Kursentwicklung der Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000)-Aktie. Die Papiere kletterten jüngst auf ein Zweijahreshoch. Der schwäbische Autobauer-Konzern will sich aufspalten. Das Traditionsunternehmen plant ein Spin-Off des Truck & Bus-Geschäfts und will die neue Sparte noch dieses Jahr an die Börse bringen.

