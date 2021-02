Unterföhring (ots) -- Die 27-jährige Nürnbergerin ist seit 1. Februar für Sky tätig und hat ihren ersten Einsatz als Moderatorin am Mittwoch, 10. Februar ab 9.00 Uhr im Frühreport auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 8. Februar 2021 - Am "Deadline Day" hat auch Sky Sport News Verstärkung bekommen. Seit dem 1. Februar ist Amina Ndao neu im Redaktionsteam und wird künftig als Moderatorin für den 24-Stunden-Sportnachrichtensender tätig sein. Ihren ersten Einsatz absolviert die 27-jährige Nürnbergerin am Mittwoch, 10. Februar ab 9.00 Uhr im Frühreport.Jenne Beckmann, Redaktionsleiter Sky Sport News: "Amina Ndao lebt für den Sport in all seinen emotionalen Facetten und bringt Erfahrungen vor, aber auch hinter der Kamera ins Team von Sky Sport News. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrer Kompetenz, Ausstrahlung und Persönlichkeit die Sky Zuschauer begeistern wird."Amina Ndao: "Egal ob als Zuschauerin, im Gespräch mit Athletinnen und Athleten oder wenn ich selbst aktiv bin: Seit ich denken kann, übt der Sport auf mich eine ganz besondere Faszination aus. Meiner ersten großen Liebe nicht nur privat, sondern auch beruflich nachzugehen, war immer mein Traum und die neue Herausforderung bei Sky Sport News ist ein fantastischer nächster Schritt."Zuletzt war Amina Ndao von 2018 bis 2020 als Redakteurin und Reporterin beim Streaming-Anbieter DAZN tätig, für den sie unter anderem in der UEFA Champions League und der 2. Bundesliga im Einsatz war. Darüber hinaus betreibt sie seit Anfang 2020 ihren eigenen Podcast "Sportgeflüster". Darin stellt sie in einer Porträt-Reihe unterschiedliche Gesichter und Geschichten aus der Welt des Sports vor. Zudem arbeitet Amina Ndao seit einem Jahr als Autorin bei RosaMag, einem Online-Lifestylemagazin für afrodeutsche Frauen, in dem sie regelmäßig schwarze Sportlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellt.Vor ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte Amina Ndao ein duales Bachelor-Studium in International Business bei adidas und war im Anschluss daran bei dem Sportartikelhersteller für ein Jahr als Sportsmarketing-Trainee bei Real Madrid tätig. 