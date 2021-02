Der im DAX gelistete Sportartikelkonzern ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte Anfang Februar im Bereich der 200-Tage Linie (blau im Chart) ein Umkehrsignal generieren (wir hatten berichtet) und so ein neues Kaufsignal aktivieren. In der Folge kletterte die Notierung bis über die 275 Euro Marke und stabilisiert sich derzeit in diesem Bereich. Hier könnte in dieser Woche der Startschuß für weitere Kursgewinne bis zur 300er Zone fallen. Wir sichern jetzt ...

