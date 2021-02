Valentinstag: "Must-haves" für Verliebte

Bald ist er wieder da: der Valentinstag. Der Tag der Verliebten findet jedes Jahr am 14. Februar statt. Traditionell schenken sich Liebende in Deutschland zum Valentinstag Blumen, Süßigkeiten, Parfum oder Schmuck. Auch Karten oder Briefe kommen beim Beschenkten gut an, oder aber die Planung einer gemeinsamen Aktivität.

Wenn auch die Möglichkeiten in Corona-Zeiten etwas eingeschränkt sind, bedeutet das nicht, dass man dem Menschen, den man liebt, nicht trotzdem eine kleine Freude bereiten könnte. Hier sind ein paar Anregungen unserer Lebensart-Redaktion dazu.

Der Klassiker: Frische Blumen

Blumensträuße kommen am Valentinstag immer gut an. Besonders in der gerade doch etwas tristen Zeit tut etwas Frisches und Buntes im Zimmer besonders gut. Bei Online-Blumenhändlern können tolle Sträuße ganz einfach bestellt und am Wunschtermin ausgeliefert werden.

Bloomon hat dazu beispielsweise spezielle Valentinssträuße zur Auswahl. Hier kann übrigens auch gleich ein Blumen-Abo abgeschlossen werden.

Etwas Süßes

Schokolade hebt bekanntlich die Stimmung. Deshalb sind Pralinen als Valentinsgeschenk immer eine gute Wahl - am besten mit Liebe hergestellt in einer Schokoladenmanufaktur.

Pralinen aus edelherber Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil, gefüllt mit feinstem Mandelnougat und einem Hauch von Cassis - mmhm, lecker - gibt es hier.

