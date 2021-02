Im Kielwasser der rekordfreudigen Wall Street ist es am Montag an Europas Börsen weiter bergauf gegangen.Paris / London - Im Kielwasser der rekordfreudigen Wall Street ist es am Montag an Europas Börsen weiter bergauf gegangen. Nach der starken Vorwoche hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber in Grenzen. Der EuroStoxx 50 behauptete nach einem freundlichen Start gegen Mittag ein Plus von 0,33 Prozent auf 3667,91 Punkte. Bereits am Freitag hatte der Leitindex der Eurozone sichtlich an Schwung...

Den vollständigen Artikel lesen ...