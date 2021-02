Die London Electric Vehicle Company (LEVC) hat Martin Rada zum neuen Europa-Chef ernannt. Rada war früher u.a. als Geschäftsführer von Fiat Chrysler in Deutschland tätig und wird für LEVC als Managing Director von Frankfurt am Main aus die Leitung und Überwachung der europäischen Aktivitäten übernehmen. Rada verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie, so LEVC in der Mitteilung ...

