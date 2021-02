DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

Nova Minerals Limited (Nova oder Unternehmen) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) stellt ein Update mit den zusätzlichen Bohrergebnissen auf dem Vorzeigegoldprojekt Estelle des Unternehmens bereit. Estelle liegt im produktiven Tintina-Goldgürtel.



Mächtige oberflächennahe Abschnitte in Korbel Main dehnen die Grundfläche der Goldvererzung im Südosten und Nordwesten erheblich auf über 1600 m Streichlänge aus

- Neueste Ergebnisse bestätigen eine ausgedehnte Vererzung in Korbel Main - Die Ergebnisse zeigen weiterhin eine starke Korrelation zwischen der Goldvererzung und den IP-Aufladbarkeitsanomalien. - Zu den jüngsten signifikanten Abschnitten zählen:

? KBDH-054 527 m mit 0,3 g/t

einschließlich 107 m mit 0,5 g/t

55 m mit 0,5 g/t

9 m mit 1,4 g/t

12 m mit 1,0 g/t

9 m mit 1,5 g/t

3 m mit 3,1 g/t

? KBDH-045 253 m mit 0,3 g/t

einschließlich 113 m mit 0,5 g/t

46 m mit 0,6 g/t

18 m mit 0,7 g/t

- Bestehende Goldressource von 3,3 Mio. Unzen in den Korbel-Blöcken A und B, gestützt durch die ersten 16 Bohrungen (Korbel ist eines von fünfzehn bekannten Vorkommen auf dem Estelle-Projekt; ASX: 5. Oktober 2020).

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist jetzt für Anfang des 2. Quartals 2021 geplant und wird durch insgesamt 92 Bohrungen in der Hauptlagerstätte Korbel (PAD1-4, 6, 8 und zusätzliche RC-Bohrungen in Block C) gestützt.

Christopher Gerteisen, CEO der NVA, kommentierte: "Wir müssen noch das Ausmaß des Korbel-Hauptsystems abgrenzen und stoßen weiterhin auf mächtige Abschnitte mit Goldvererzung, wodurch sich die Grundfläche weiter vergrößert. Die Bohrung KBDH-045 dehnt die Grundfläche der Ressource erheblich nach Nordwesten aus, was auf das Potenzial hindeutet, dass Block D und Isabella im Verlauf der Bohrarbeiten möglicherweise in Korbel Main zusammenlaufen. Die Bohrung KBDH-054 bestätigt weiterhin, dass SE ein Ausläufer der Korbel-Hauptlagerstätte ist. Die SE-Erweiterungszone sollte das Korbel-Ressourceninventar erheblich vergrößern. Alle bis zum 31. Dezember 2020 niedergebrachten Bohrungen werden jetzt im Labor bearbeitet, einschließlich PAD6 und 8 zusammen mit PAD1 bis 4 und der neuen RC-Bohrungen in Block C, die alle in die kommende Ressourcenschätzung aufgenommen werden, die zu Beginn des zweiten Quartals 2021 erwartet wird. Wir haben eine große Anzahl von Proben im Labor, deren Ergebnisse jetzt eintreffen. Wir erwarten in den kommenden Wochen einen regelmäßigen Nachrichtenfluss, während wir in diesem Jahr weiterhin die Lagerstätte Korbel Main und den Goldbezirk Estelle erschließen."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Korbel - Draufsicht mit Bohrungen Abbildung 2 zeigt: Profilschnitt mit Bohrung KBDH-045 Abbildung 3 zeigt: Profilschnitt mit Bohrung KBDH-54

Tabelle 1 zeigt: Tabelle der Bohrabschnitte

*Anmerkung:

Mächtigkeiten werden als Kernlänge angegeben. Zukünftige wahre Mächtigkeiten werden berechnet, indem der Abstand senkrecht zum Einfallen der vererzten Zone an einem bestimmten Profilschnitt gemessen wird, in dem der Abschnitt liegt. Zur Berechnung der wahren Mächtigkeit sind zwei Bohrungen pro Abschnitt erforderlich. Für die Berechnung von Abschnitten wurde kein "Top Cap" (oberer Grenzwert) angewendet. Eine "Top Cap"-Analyse wird im Rahmen einer zukünftigen Ressourcenstudie durchgeführt und gegebenenfalls angewendet. Die Mächtigkeiten der Abschnitte werden berechnet, indem ein gewichteter Durchschnitt (Summe [G x B]/Summe [W]) auf die Goldgehalte und die innerhalb eines bestimmten Abschnitts angegebenen Mächtigkeiten angewendet wird. Die fachkundige Person wählt den Achsenabschnitt visuell gemäß der natürlichen Gruppierung der höhergradigen Analyseergebnisse aus. Die Zonen der internen Erzverdünnung variieren je nach Ermessensspielraum der fachkundigen Person hinsichtlich der geologischen Bedeutung. Ein Unterabschnitt mit höheren Gehalten innerhalb eines bestimmten Abschnitts kann, falls vorhanden, zusätzlich angegeben werden.





Eine weitere Tabelle zeigt: Mineralressourcenschätzung

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)



Herr Dale Schultz, Leiter der DjS Consulting, der Chef-Geologe der Nova Groups und COO von Novas Tochtergesellschaft, Snow Lake Resources Ltd. ist, stellte die technische Information in dieser Pressemitteilung zusammen. Herr Schultz ist ein Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS), die von ROPO zum Zweck der Berichterstattung gemäß den ASX Notierungsbestimmungen anerkannt wird. Herr Schultz verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Vererzungs- und Lagerstättentyp und für die unternommenen Aktivitäten relevant ist, um als sachkundige Person gemäß "2012 Edition of the Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (der "JORC-Code") zu gelten. Herr Schultz stimmt der Wiedergabe der Inhalte in diesem Bericht in Form und Zusammenhang wie sie erscheinen zu.





Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://novaminerals.com.au/estelle-gold/.



Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

