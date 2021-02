Der Barrelpreis für Rohöl (Brent) hat am Montag die 60-Dollar-Marke geknackt und erreicht ein 13-Monats-Hoch. Die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen nach und markieren mit einem Tagesplus von bis zu 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter ebenfalls ein Hoch. Dabei werden die höchsten Heizölpreise seit dem ausgehenden Winter 2020 erreicht. Die Nachfrage zieht parallel an, was nicht zuletzt der Kältewelle ...

