DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt im Februar

Der vom Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Februar erstmals seit November wieder gesunken. Nach Mitteilung von Sentix beurteilten die befragten Investoren die Konjunkturerwartungen etwas schwächer als im Vormonat, ihre Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage besserte sich allerdings leicht und erreichte den höchsten Wert seit März 2020. Der Gesamtindex sank auf plus 8,6 (Januar: plus 9,2) Punkte, der Lageindex stieg auf minus 15,5 (minus 15,8) Punkte, und der Erwartungsindex ging auf plus 35,8 (plus 37,5) Zähler zurück.

KfW: 2,6 Millionen Mittelständler spüren Krisenauswirkungen

Der seit Mitte Dezember 2020 laufende harte Lockdown hinterlässt Spuren im Alltag des Mittelstands. Rund 2,6 Millionen mittelständische Unternehmen und damit 68 Prozent kämpfen aktuell mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie, wie eine repräsentative Befragung von KfW Research auf Basis des KfW-Mittelstandspanels von Ende Januar 2021 zeigt. Die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen träfen damit im Januar etwa 220.000 Unternehmen mehr als bei der letzten Befragung im September 2020, aber deutlich weniger als während des ersten Lockdowns vom April 2020, als es 450.000 waren. Zu diesem Zeitpunkt waren laut den Angaben 80 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von der Corona-Krise betroffen.

Scholz verteidigt harsche Kritik an Impfstoffbeschaffung

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine scharfe Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die EU unter Beteiligung des Bundesgesundheitsministeriums Jens Spahn (CDU) verteidigt. Auf die Frage des ZDF-Morgenmagazins, ob er in einer internen Runde gesagt habe, die Beschaffung sei "Scheiße gelaufen", sagte Scholz: "Ich glaube, dass das eine wirklich sehr schwierige Situation ist, und ich glaube, dass es gut ist, dass auch durch die kritischen Fragen und die klaren Aussagen, die ich gemacht habe, jetzt jeder versteht, die EU hätte mehr bestellen können und auch sollen." Dies sei nicht gelungen und daher müsse nun alles getan werden, "dass die Impfstoffproduktion so weit wie möglich angekurbelt wird".

Scholz fordert Strategie für weitere Corona-Öffnungen

Vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch hat sich Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) für weitere Lockerungen von den harten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Wichtig ist, dass wir über ein Öffnungskonzept und eine Öffnungsstrategie miteinander sprechen", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei zuletzt mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung besprochen worden und müsse nun weiter konkretisiert werden.

Scholz will mit Programm zur CO2-Neutralität in Wahlkampf ziehen

Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht im klimaneutralen Umbau der Wirtschaft einen ähnlichen Kraftakt wie bei der Industrialisierung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Damals habe ein großes Zusammenspiel von Industrie, Forschung und staatlicher Aktivität dazu beigetragen, dass etwa das Eisenbahnwesen in Deutschland entstanden sei, erläuterte Scholz sein Zukunftskonzept im ZDF-Morgenmagazin. "So ist es jetzt." Binnen 30 Jahren müsse die CO2-neutrale Wirtschaft gelingen, "das bedeutet einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und unserer Stromnetze, das bedeutet, das wir einsteigen in die Wasserstoffwirtschaft".

Brinkhaus dringt auf Föderalismusreform

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat Reformbedarf beim Föderalismus in Deutschland angemahnt. In seinem jetzigen föderalen Konstrukt sei der Staat nicht leistungsfähig genug, Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sagte er in einem Podcast des Nachrichtensenders Phoenix. "Wir müssen etwas ändern, ohne den Föderalismus aufzuheben", forderte Brinkhaus. "Bundesländer sind wichtig, aber Traditionen, und dass etwas seit 1949 so ist wie es ist, ist keine Begründung, es weiterzuführen."

