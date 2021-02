DJ MÄRKTE USA/Neue Rekorde in Sicht

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienindizes an der Wall Street werden am Montag erneut auf Rekordkurs erwartet. Zugleich zeigen sich die Anleiherenditen wie die Ölpreise befestigt - dies alles vor dem Hintergrund, dass eine neue Runde von Stimulierungsmaßnahmen die Wirtschaft beflügeln dürfte. Das hierdurch beförderte Wachstum kommt zu einem Zeitpunkt, da die Unternehmensberichte für das vergangene Jahr bzw. das vierte Quartal robuste Gewinne verzeichnen. Allerdings bleibt der Ausblick für die gesamte Ökonomie wegen der Corona-Pandemie einstweilen durchwachsen.

Die Demokraten haben in der vergangenen Woche den Prozess der sogenannten "Reconciliation" (Ausgleich) eingeleitet, der es der Partei erlaubt, auch ohne die Zustimmung der Republikaner im Senat das 1,9-Billionen-Dollar-Hilfspaket der Regierung unter Präsident Joe Biden durchzubringen. In Gesetzesform soll das Ganze vor Ende Februar gegossen werden. Besonders gut kommt an, dass Finanzministerin Janet Yellen am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt hat, die USA könnten mit dem Paket im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren.

Stimulierung und starke Geschäftszahlen lieferten eine äußerst börsenfreundliche Kombination, sagt Chefmarktstratege Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management: "Es ist wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag, und die Märkte sind glücklich." Da es zugleich in China gut laufe, sei dies äußerst positiv für die gesamte Weltwirtschaft.

Von den bisher in dieser Saison publizierten 295 Unternehmensberichten aus dem S&P-500 haben 81 Prozent die Erwartungen beim Gewinnwachstum übertroffen.

Hasbro überzeugt mit Zahlen

Am Montag setzt sich die Berichtssaison noch in einem moderaten Tempo fort. Vorbörslich hat der Spielzeughersteller Hasbro Zahlen ausgewiesen. Das Unternehmen hat beim Gewinn je Aktie wie beim Umsatz die Erwartungen übertroffen. Die Aktie gewinnt 2,8 Prozent.

Die Tesla-Aktie verliert 1,1 Prozent. Belastet wird sie von Aussagen der zuständigen chinesischen Regulierungsbehörden, die das Elektroautounternehmen zur Einhaltung der Qualitätserfordernisse aufriefen.

Die Aktie des Kasinobetreibers Wynn Resorts gibt mit einer geplanten Kapitalerhöhung 3,4 Prozent ab. Wynn's will 5,5 Millionen Aktien an den Markt bringen, um das Geschäft inmitten der Corona-Pandemie finanziell abzufedern.

Die Apple-Aktie zeigt sich vom Scheitern des Autoprojekts kaum bewegt. Apple hatte geplant, gemeinsam mit Hyundai und Kia ein autonomes Fahrzeug zu entwickeln. Die Aktie legt um 0,1 Prozent zu.

Am Devisenmarkt steigt der Dollar leicht, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Allerdings sind Teilnehmer skeptisch, was weitere Gewinne des Greenback anlangt. Daten zeigten die Notwendigkeit einer lockeren Geldpolitik der Fed und einer Stimulierung durch die Administration. Aktuell steigt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2028 Dollar.

Die Ölpreise profitieren von den geplanten Stimulusmaßnahmen. WTI gewinnt 1,2 Prozent auf 57,52 Dollar je Barrel, die global gehandelte Sorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 60,01 Dollar.

Anleihen sind angesichts der freundlichen Stimmung am Aktienmarkt nicht gesucht. Die Rendite der zehnjährigen Titel wird von fallenden Notierungen um 1,6 Basispunkte auf 1,18 Prozent nach oben getrieben.

Der Goldpreis setzt die Erholungsbewegung fort, die am Donnerstag begonnen hatte. Zuvor hatten Verkäufe den Preis kurzfristig unter 1.800 Dollar je Feinunze gedrückt. Aktuell steigt sie um 0,7 Prozent auf 1.826 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,10 -0,8 0,11 -1,6 5 Jahre 0,47 0,6 0,47 11,1 7 Jahre 0,83 0,5 0,83 18,3 10 Jahre 1,18 1,6 1,17 26,5 30 Jahre 1,98 0,7 1,97 33,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2028 -0,12% 1,2036 1,2028 -1,5% EUR/JPY 126,97 +0,04% 126,99 126,83 +0,7% EUR/CHF 1,0843 +0,15% 1,0833 1,0823 +0,3% EUR/GBP 0,8784 +0,14% 0,8764 0,8763 -1,6% USD/JPY 105,55 +0,15% 105,51 105,45 +2,2% GBP/USD 1,3693 -0,27% 1,3731 1,3726 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4484 -0,19% 6,4523 6,4617 -0,8% Bitcoin BTC/USD 43.056,25 +10,85% 39.007,50 38.095,87 +48,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,52 56,85 +1,2% 0,67 +18,3% Brent/ICE 60,01 59,34 +1,1% 0,67 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,04 1.813,42 +0,7% +12,63 -3,8% Silber (Spot) 27,20 26,93 +1,0% +0,27 +3,1% Platin (Spot) 1.159,00 1.124,83 +3,0% +34,18 +8,3% Kupfer-Future 3,63 3,63 +0,2% +0,01 +3,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 08:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.