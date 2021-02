Die Wiener Börse hat ihre Gewinne am Montagnachmittag etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich gegen 14.15 Uhr um geringe 0,23 Prozent auf 3.022,17 Punkte - das Tageshoch lag bei 3.045,62 Stellen. ATX Prime erhöhte sich indes um 0,22 Prozent auf 1.535,70 Zähler.Bis zu Mittag war eine positive Stimmung an den Finanzmärkten auch am heimischen Markt zu spüren, allerdings trübte diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...