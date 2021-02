Hamburg (ots) - Nicht ohne Grund ist das Unternehmen TePe Marktführer bei Interdentalbürsten in Deutschland: Die Produkte erfüllen höchste Ansprüche im Hinblick auf Wirksamkeit, Sicherheit und Hygiene. Nun hat der schwedische Mundhygienespezialist sich ein neues Ziel gesetzt: Die Reduzierung der CO2-Bilanz - und das ohne Kompromisse bei Qualität, Effizienz und Design. Im Februar 2021 launcht TePe seine nachhaltig hergestellten Interdentalbürsten und macht Mundhygiene damit noch umweltfreundlicher. Es ist der nächste Schritt des Unternehmens bei seinem Ziel, bis Ende 2022 mit allen Produkten und Verpackungen klimaneutral zu werden.Kleine Dinge können Großes bewirken - Interdentalbürsten von TePe sind das beste Beispiel dafür: Denn Zähneputzen allein beseitigt nur etwa 60 % der bakteriellen Plaque auf den Zähnen; erst die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume sorgt für eine gründliche Mundhygiene, die wiederum zu einer besseren Allgemeingesundheit beiträgt. Alle Produkte des schwedischen Mundhygienespezialisten werden in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Experten entwickelt und erfüllen höchste Ansprüche im Hinblick auf Wirksamkeit, Sicherheit und Hygiene.TePe ist in Deutschland Marktführer bei Interdentalbürsten - aber denkt von jeher auch in globalen Zusammenhängen: Im Zuge des Vorhabens, alle Produkte und Verpackungen bis Ende 2022 klimaneutral herzustellen, hat TePe entsprechende Produktionsprozesse bis ins Detail überarbeitet. Damit werden Interdentalbürsten, das in Deutschland wichtigste Produkt von TePe, nun überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen und mit einem um 80 % verminderten CO2-Fußabdruck hergestellt.Übrigens: Auch die Verpackungen spielen eine wichtige Rolle für die Ökobilanz und wurden nachhaltig verbessert. Der Beutel der Interdentalbürsten wird zu 80 % aus biobasiertem Polyethylen hergestellt, ist leichter zu öffnen und zu 100 % recyclebar."Klimaneutralität ist eines unserer Unternehmensziele - und Mundgesundheit unser Auftrag. Wir wollen Ressourcen für kommende Generationen sichern und unsere CO2-Bilanz verbessern; dabei orientieren wir uns an den Nachhaltigkeitszielen der UN. Gleichzeitig machen wir aber keinerlei Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Hygiene unserer Produkte. Die nachhaltigen Interdentalbürsten sind ein Beweis dafür. Beim Material setzen wir auf nachhaltige Rohstoffe, bei dem Prozess auf den Massenbilanzansatz. Mit den 'neuen' Interdentalbürsten verbessern wir die CO2-Bilanz im Produktlebenszyklus um 80 %", erläutert Helena Ossmer Thedius, Marketing & Innovation Director.Mit dem Massenbilanzansatz den CO2-Fußabdruck mindernDas erneuerbare Rohmaterial für die Interdentalbürstengriffe ist Kiefernöl, ein Nebenprodukt der Papier- und Zellstoffindustrie, das in Skandinavien eingekauft wird. Der Massenbilanzansatz kommt z. B. auch beim Forest Stewardship Council (FSC) oder fair gehandeltem Kakao (FairTrade) zum Einsatz. Für das Material der Interdentalbürstengriffe werden erneuerbare Rohstoffe zusammen mit fossilen Rohstoffen eingesetzt. Dabei ist die Nutzung bestehender Produktionssysteme möglich, was ein ökologischer und wirtschaftlicher Vorteil ist. Im Massenbilanz-Verfahren entspricht die gesamte Masse der neuen Interdentalbürstengriffe genau der Masse des von TePe eingekauften und vom Zulieferer für die Materialproduktion verwendeten erneuerbaren Rohstoffs Kiefernöl; er wird in der gesamten Herstellungskette nachverfolgt und zertifiziert (ISCC).Dieses Verfahren erlaubt TePe, weiterhin qualitativ hochwertige Materialien bei gleichzeitig deutlich niedrigerem CO2-Fusabdruck zu verwenden. Darüber hinaus ermöglicht der Massenbilanzansatz - mit steigender Nachfrage vieler Hersteller und Verbraucher - den zunehmenden Einsatz von erneuerbaren Materialien bei schrittweisem Ausstieg aus der Verwendung fossiler Rohstoffe.Nachhaltigkeit als UnternehmensstrategieTePe hat sich seit langem dem Klimaschutz verschrieben und verpflichtet sich zu Klimaneutralität bei Produkten und Verpackungen bis Ende 2022. Die eigenen Fokusbereiche - Good People, Good Practice und Good Product - hat TePe dabei an der UN-Nachhaltigkeitsagenda ausgerichtet*. Das Unternehmen setzt in seinem Werk in Malmö bereits heute zu 100 % auf grüne Energie, stellt bei allen Produkten und Verpackungen sukzessive auf erneuerbare und recycelte Materialien um und verfolgt in der gesamten Fertigung einen zirkularen Ansatz, um Reststoffe weiter zu minimieren und zu reintegrieren.Bei der Produktentwicklung hatte TePe 2019 mit der Produktreihe TePe GOOD bereits einen neuen Weg eingeschlagen: Der Bio-Kunststoff für die Produkte der Reihe basiert auf Zuckerrohr bzw. Rizinus (dem Öl aus den Samen der Rizinuspflanze). Bislang sind Zahnbürsten, Mini-Flosser und Zungenreiniger aus dieser Reihe hervorgegangen.* (Auswahl aus den 17 UN Zielen, an denen sich TePe orientiert: 3/Gesundheit und Wohlergehen; 7/Bezahlbare und saubere Energie; 8/Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; 9/Industrie, Innovation und Infrastruktur; 12/Nachhaltiger Konsum und Produktion; 13/Maßnahmen zum Klimaschutz).Die neuen TePe InterdentalbürstenDie nachhaltige Wahl für eine schonende und besonders effektive Reinigung der Zahnzwischenräume.Bei täglicher Anwendung befreit diese effizient von Speiseresten (Plaque) und es werden Karies sowie Zahnfleischerkrankungen vorgebeugt - für ein strahlendes und gesundes Lächeln, ein Leben lang. Und damit dies nicht nur die optimale Vervollständigung für die Zahnreinigung ist, sondern auch die nachhaltige Wahl für unsere Umwelt, werden die TePe Interdentalbürsten jetzt zu 80 % klimaneutral hergestellt.- Zylindrisches Bürstendesign für eine effektive Reinigungsleistung- Benutzerfreundlicher Griff mit Kiefernöl durch das Massenbilanz-Verfahren hergestellt- Für die optimale Reinigung von Zahnzwischenräumen, Implantaten und festen Zahnspangen- 9 Größen zur Auswahl für die individuellen Zahnzwischenräume- Hygienische Schutzkappe aus pflanzenbasiertem Material- Produziert in Schweden mit 100 % erneuerbarer Energie- Verpackung überwiegend aus Recycling-Material - 100 % recycelbarTePe Interdentalbürsten Original & Extra Soft: UVP 4,69 EUR pro Verpackung.Erhältlich in ausgewählten Drogerien, im Lebensmitteleinzelhandel und in Apotheken.Über TePeTePe ist die Marke für Mundpflege aus Schweden. 