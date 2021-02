Stuttgart (ots) - Interaktives Lernspiel für mehr Medienkompetenz für Kinder ab der dritten Klasse / Inhalte von YouTube, TikTok und WhatsApp aufbereitet für Unterricht und HomeschoolingPassend zum Safer Internet Day am Dienstag, 9. Februar 2021, geht der Südwestrundfunk (SWR) mit dem SWR Fakefinder Kids (https://kids.swrfakefinder.de/) an den Start. Das interaktive Lernspiel richtet sich an Kinder ab der dritten Klasse und ist für den Unterricht ebenso geeignet wie fürs Homeschooling. Die Inhalte stammen von den Plattformen YouTube, TikTok und WhatsApp, die gerade bei Kindern im Grundschulalter besonders beliebt sind. Gleichzeitig treffen sie hier auf Inhalte, die problematisch sein können: versteckte Werbung, Bildtricks und Kettenbriefe.Schon Grundschüler*innen in sozialen Netzwerken unterwegsViele Kinder sind schon in der Grundschule mit Smartphone oder Tablet in sozialen Netzwerken unterwegs und nutzen Messenger-Dienste wie WhatsApp. 2019 waren es rund 30 Prozent aller Acht- bis Neunjährigen, seit der Pandemie dürften die Zahlen deutlich gestiegen sein. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Medienkompetenz zu schulen und Kinder für Risiken und Gefahren im Netz zu sensibilisieren. Der Fakefinder Kids ist eine Premiere "Made by SWR", denn es gibt bisher nichts Vergleichbares für diese Altersgruppe.Achtung: Werbung, Bildtricks, KettenbriefeAnhand von realen Beispielen lernen die Kinder spielerisch, worauf sie achten müssen. Stichwort Werbung: Viele wollen im Internet Geld verdienen und machen Werbung - manchmal ziemlich gut versteckt. Stichwort Bildtricks: Nicht alles, was man im Internet sieht, ist wirklich echt. Es gibt Filter und Tricks, die Bilder und Videos verändern können. Stichwort Kettenbriefe: Was auch immer drin steht - gut zu wissen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn er nicht weitergeleitet wird.Fakefinder-"Familie" komplettDer Fakefinder Kids macht die SWR Fakefinder-"Familie" komplett und jetzt kleinere Kinder fitter fürs Internet. Der Fakefinder Event und der Fakefinder School werden bereits täglich bundesweit gespielt.Weitere Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/fakefinderkids2021Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4833083