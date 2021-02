An der Nasdaq fängt das neue Börsenjahr an, wie das alte aufgehört hat - mit Rekorden. Mit dem Qualtrics-IPO feiert auch SAP 2021 einen Nasdaq-Erfolg.Mehrmals wurde aufgrund der hohen Nachfrage der Ausgabepreis erhöht, bevor die SAP-Tochter Qualtrics vergangenen Donnerstag den Sprung an die Börse wagte. Zuletzt lag die Preisspanne zwischen 27 bis 29 Dollar. Ein Preis, den die Qualtrics-Aktie wohl länger nicht mehr sehen dürfte. Denn der erste Kurs an der Nasdaq lag bereits bei 41,85 Dollar - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...