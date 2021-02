In Bezug auf unsere drei heutigen Protagonisten Zalando, Teamviewer und ThyssenKrupp steigt die Spannung. Teamviewer und ThyssenKrupp werden in den nächsten Tagen frische Quartalszahlen veröffentlichen; was per se bereits für eine gewisse Spannung sorgt. Zudem befinden sich alle drei Aktien in hochgradig reizvollen charttechnischen Konstellationen. ThyssenKrupp - Gelingt der Aktie das Kaufsignal? Spekulationen rund um die Stahlsparte dominierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...