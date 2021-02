Edison, New Jersey (ots/PRNewswire) - Gründung eines rumänischen F&E-Zentrums für Softwareentwicklung; Ausbau der Stärken in den Bereichen Telekommunikation und CybersicherheitOrion Innovation ("Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, und Tellence Technologies ("Tellence"), ein privates Technologiedienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Bukarest, Rumänien, haben eine endgültige Vereinbarung getroffen, nach der Orion Tellence übernehmen wird. Mit dieser Akquisition stärkt Orion seine europäische Präsenz durch den Aufbau einer F&E-Niederlassung in Rumänien, mit Mitarbeitern in Bukarest und anderen Großstädten sowie in Tel Aviv, Israel. Der Standort Bukarest wird mehr als 300 Ingenieure beherbergen, die sich vor allem auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Produktentwicklung für mehrere globale Kunden konzentrieren. Es wird erwartet, dass der rumänische Betrieb seine schnelle Expansion fortsetzt und in den kommenden Jahren auf über 1.000 Ingenieure anwächst.Das 2012 gegründete Unternehmen Tellence entwickelt und liefert Spitzentechnologien an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Cybersicherheit und anderen Branchen. Zu den Kunden von Tellence gehören aufstrebende Unicorns, die die Telekommunikationsbranche disruptiv verändern. Das Unternehmen kann auf ein starkes Wachstum in den letzten zehn Jahren zurückblicken und dient als zuverlässiger Forschungs- und Entwicklungspartner, der Innovationen für seine Kunden vorantreibt und sie bei der Skalierung unterstützt."Tellence hat eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Produkten der nächsten Generation für führende Technologie- und Telekommunikationsunternehmen", sagte Raj Patil, CEO von Orion. "Sie sind bei den neuesten Innovationen ganz vorne mit dabei. Die Aufnahme des talentierten Ingenieurteams von Tellence in Orion bringt unseren Kunden eine weitere Ebene tiefgreifender technischer Expertise und zukunftsweisender Innovation. Die Expansion in Europa ist ein wichtiger Schritt in unserer aggressiven Wachstumsstrategie zum Aufbau einer globalen Plattform für digitale Transformation. Unsere neuen Kunden werden von der bereits starken Produktentwicklungsexpertise von Orion und den umfassenderen Fähigkeiten zur digitalen Transformation profitieren. Ich freue mich sehr, das Tellence-Team willkommen zu heißen."Nach Abschluss der Transaktion werden die Mitarbeiter von Tellence Teil des Digital Product Development Teams von Orion. Efi Levinzon, Co-Founder und CEO von Tellence, und Leo Radu, Co-Founder und General Manager von Tellence, werden dem Management-Team von Orion beitreten. Radu wird als General Manager das rumänische Team von Orion leiten, während Levinzon den Vertrieb, die Partnerschaften und die Kundenbeziehungen in Israel und anderen geografischen Regionen leiten wird."Der Beitritt zu Orion gibt uns die Infrastruktur, um weiter in den US-amerikanischen und europäischen Markt zu expandieren und auf eine globale Basis von Ingenieuren zuzugreifen, die unseren Kunden helfen, noch schneller zu skalieren", so Levinzon. "Unsere Kunden expandieren auf der ganzen Welt, und die Partnerschaft mit Orion gibt uns eine wachsende Palette von Produktentwicklungs- und digitalen Transformationsfähigkeiten, um ihre globalen Geschäftsziele zu unterstützen."Alex Bogachek, der das Team für die digitale Produktentwicklung von Orion weltweit leitet, sagte: "Tellence verfügt über ein erstklassiges Ingenieursteam in Rumänien, das den Kunden von Orion auf der ganzen Welt von großem Nutzen sein wird. Die Einrichtung eines F&E-Zentrums in Rumänien ist eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden digitalen Produktentwicklungsteams in Europa, in Russland, Serbien und Litauen. Wir freuen uns darauf, das großartige Ingenieurtalent in Rumänien für unsere Kunden zu nutzen."Orion ist ein Portfoliounternehmen von One Equity Partners (OEP), einer mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau von marktführenden Unternehmen durch die Identifizierung und Durchführung von transformativen Unternehmenszusammenschlüssen konzentriert."Die Aufnahme der talentierten Ingenieure und Fähigkeiten von Tellence in Orion setzt die Strategie von OEP fort, Orion in Partnerschaft mit dem Management zum führenden Unternehmen für digitale Transformation aufzubauen, um die komplexesten Probleme unserer Kunden zu lösen", fügte Chip Schorr, Senior Managing Director, One Equity Partners, hinzu. "Orion war in der Lage, sein organisches Wachstum durch ein strategisches Akquisitionsprogramm zu ergänzen, das ein Unternehmen mit großer vertikaler Markttiefe und dem breitesten Kompetenzspektrum in seiner Branche geschaffen hat."Durch die Tellence-Transaktion wächst die Stärke von Orion auf mehr als 4.500 Mitarbeiter weltweit, die gleichmäßig über Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und die USA verteilt sind.Perkins Coie, LLP fungierte als Rechtsberater und Cohn Reznick, LLP als Finanz- und Steuerberater von Orion bei dieser Transaktion. View Partners Capital LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater für Tellence Technologies SRL.Informationen zu Orion InnovationOrion Innovation ("Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Verwurzelt im Ingenieurs- und Designverständnis, zusammen mit einer einzigartigen Kombination aus Agilität, Skalierbarkeit und Reife, unterstützt das Team von über 4.500 Mitarbeitern Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nord- und Südamerika, Europa und APAC betreut Orion Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Professional Services, Telekommunikation und Medien, Automotive, Industrieautomation, Profisport und Unterhaltung, Life Sciences, E-Commerce und Bildung. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.comInformationen zu Tellence TechnologiesTellence Technologies ("Tellence"), gegründet im Jahr 2012, ist ein führender Anbieter von High-Tech Software & Engineering Services. Das Unternehmen konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie auf die technische Unterstützung von Kunden. Das Engineering Solution Center kümmert sich um die Softwareentwicklung, die Qualitätssicherung und den Kundensupport. Tellence ist in einer Vielzahl von Branchen tätig, darunter Automobil, Telekommunikation, Cybersicherheit, OTT und Rundfunk, Satellitenkommunikation und Halbleiter. Tellence bietet innovative und fortschrittliche Lösungen, die flexibel sind, um jeden Kunden das richtige Angebot für seine Bedürfnisse und seinen Umfang zu bieten, sowie tiefgreifende Betriebs- und Entwicklungserfahrung. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.tellence.netInformationen zu One Equity PartnersOne Equity Partners ("OEP") ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Bereiche Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen baut marktführende Unternehmen auf, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und durchführt. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breiten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristigen Wert für seine Partner generiert. Seit 2001 hat die Firma mehr als 300 Transaktionen weltweit abgeschlossen. OEP, gegründet 2001, wurde 2015 aus JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Für weitere Informationen besuchen Sie www.oneequity.com.Medien:Für Orion Innovation:Joe LoBelloLoBello Communications516-902-2694Joe@LoBelloCommunications.comFür One Equity Partners:Kelly HolmanStanton646-502-3509KHolman@StantonPRM.comOriginal-Content von: Orion Innovation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152941/4833172