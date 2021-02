Furioser Wochenauftakt für den DAX: Direkt zu Handelsbeginn markierte der deutsche Leitindex bei 14.169 Punkten ein neues Allzeithoch. Für Schwung sorgten S&P 500 und Nasdaq, die am Freitag ebenfalls auf neue Bestmarken stiegen. Auch der Nikkei notiert aktuell so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. CureVac (WKN A2P71U) Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart legt CureVac heute 5,9% zu. Nachdem das Tübinger Biotech-Unternehmen letzte Woche bei ...

