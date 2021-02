NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nachdem der europäische Logistiksektor 2020 am besten gelaufen sei, sei ein starkes Schlussquartal der Branchenunternehmen zu erwarten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter den breiter aufgestellten Unternehmen führe kein Weg an der Aktie der Bonner vorbei. Da sie bereits Eckdaten vorgelegt hätten, seien die Zahlen für das Auftaktquartal 2021 wohl der nächste wichtige Kurstreiber./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 06:42 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

