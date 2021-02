DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:45 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), München 07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 4Q, Schloss Premstätten *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:50 DE/Home24 SE, Trading Update zum Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember (und Gesamtjahr 2020) Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,5 Mrd Euro zuvor: +16,4 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,3 Mrd Euro zuvor: +21,3 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Januar *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 08:05 FR/Total SE, Ergebnis 4Q, Courbevoie 10:30 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Online-PK zur Umfrage "Mittelstand und Corona-Hilfen" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über 1,5 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington 12:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Statement (virtuell) zum Jahresergebnis Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 18:00 GB/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Online- Veranstaltung des National Institute of Economic and Social Research (NIESR) *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 22:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

