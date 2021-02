Renesas zahlt 67,50 Euro pro Aktie von Dialog Semiconductor, was eine Bewertung von rund 4,9 Milliarden Euro entspricht. Die Übernahme des Apple-Zulieferers unterliegt dem englischen Übernahmerecht (UK City Code on Mergers and Takeovers) und wird voraussichtlich durch einen Scheme of Arrangement nach englischem Recht durchgeführt Die Übernahme steht unter der Bedingung der Zustimmungen der Hauptversammlung von Dialog und des für das Scheme of Arrangement zuständigen Gerichts so wie verschiedenen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Mit der Übernahme wandert eines der letzten Halbleiter-Unternehmen ...

