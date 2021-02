Auch wenn bei aktienlust.tv längst die Alarmlichter leuchten, gibt es aktuell noch keinen Grund, diese Börsenparty frühzeitig in Gänze zu verlassen. Nach wie vor macht es Sinn, mit 75 bis 80% seines Anlagevermögens in erstklassigen Wachstumsunternehmen investiert zu sein. Noch strömt viel Geld an die Börse und die Broker kommen kaum noch nach, die Anträge auf Depoteröffnungen zu bearbeiten. Wie lange kann und wird das noch gut gehen? Und was steht in der neuen Börsenwoche auf der Agenda. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...