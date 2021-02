31x Jänner hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +1,93 Prozent. Mit dem 3.86-Prozent-Plus im Jänner 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf 1,99 Prozent erhöht. Der Jänner rangiert damit auf Nr. 3 der 12 Monate. In der Jänner-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ist nun Polytec vorne, dies mit durchschnittlich +11,51% in 15 Jahren Börsenotiz. Auch FACC mit +9,82% (7 Jahre) und Do&Co mit +8,60 Prozent (23 Jahre) sind extreme Jänner-Kings., Do&Co ist damit die Nr. 1 im ATX TR. Auf Rang 1 im ATXFive ist Wienerberger mit 4,19%. Übrigens: Der Februar ist auf Rang 2 zu finden im Monatsranking aller 12 Monate. Und wie schaut an am 8. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...