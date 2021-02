Frankfurt/Main (ots) - Egal, ob am Laptop zu Hause im Wohnzimmer, mit dem Tablet aus dem Home-Office oder per Smartphone unterwegs - die von Sanofi initiierte Aufklärungs-Aktion informiert nun virtuell über die drängenden Fragen rund um Diabetes. Dieser digitale Austausch hat außerdem ein aktuelles Thema: Covid-19 und Diabetes.Coronavirus wirft viele neue Fragen aufAngesichts der aktuellen Situation sind viele Menschen beunruhigt. Gerade Menschen mit Diabetes machen sich Gedanken und haben viele Fragen: Was kann ich tun, um mich vor einer Infektion zu schützen? Habe ich ein erhöhtes Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs? Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang mein Langzeitblutzuckerwert HbA1c? "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" hat sich auf die Fahnen geschrieben, Antworten zu geben.Diabetes-Aufklärung geht neue WegeDiabetes mellitus ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen: Geschätzt 9,5 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Erkrankung. Aus diesem Grund hat Sanofi die Aktion ins Leben gerufen und ist in den letzten 15 Jahren immer wieder neue Wege gegangen, um über die Volkskrankheit zu informieren. Am 18. März um 16.30 Uhr startet nun ein neues Format: ein interaktiver Diabetes-Talk, an dem Menschen mit Diabetes und Interessierte auf der Aktions-Homepage teilnehmen können (www.gesuender-unter-7.de).100 Tweets zum HundertstenAuf dieser Internetseite finden Interessierte auch den Twitter-Kanal der Diabetes-Aktion. Zum 100. Geburtstag der Entdeckung des Hormons Insulin gibt es in diesem Jahr 100 Tweets. So zelebriert die Aktion den Wendepunkt in der Diabetes-Geschichte vor 100 Jahren. Sanofi hat wenig später das erste Insulin auf den Markt gebracht. Seitdem engagiert sich das Gesundheitsunternehmen für Menschen mit Diabetes.Menschen mit Diabetes - und ihre GeschichteJeder Mensch mit Diabetes ist einzigartig und so wie jeder Mensch individuell ist, so sollte es auch seine medizinische Versorgung sein - das empfehlen und fordern auch die medizinischen Fachverbände. Dieses breitere Verständnis hat die Art und Weise verändert, wie Sanofi auf Menschen mit Diabetes zugeht, ihnen zuhört und den Dialog sucht. Dies wird im neuen, virtuellen Format die wichtigste Botschaft sein: Der Mensch steht im Mittelpunkt!Weitere Informationen und den Link zum virtuellen Event am 18. März um 16.30 Uhr finden Sie unter www.gesuender-unter-7.de.Über "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS""Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" steht für bundesweite, nachhaltige Aufklärung über die Volkskrankheit Diabetes: Im Jahr 2021 geht die von Sanofi initiierte Aktion neue Wege mit virtuellen Events. Seit dem Jahr 2005 kooperiert die Diabetes-Aufklärungskampagne mit Fachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen und Medien. Partner der Aktion sind: Adipositas Stiftung, Ärzte Zeitung, Blood Sugar Lounge, DAK Gesundheit, Deutscher Diabetiker Bund e. V. (DDB), Deutsche Diabetes Föderation e. V. (DDF), Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes e. V. (DDH-M), Deutsche Diabetes Stiftung (DDS), Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- und Kreislauferkrankungen e. V. (DGPR), Diabetes Journal, Diabetes Zeitung, Diabetologen eG Baden-Württemberg, DiaExpert, Deutscher Tanzsportverband e. V. (DTV), EKF Diagnostics, gesundheit.com, gesundheitswirtschaft rhein-main e.V., HealthCapital, herzmedizin, Insulinclub.de, LZ Gesundheitsreport, Natur + Pharmazie, Verband der Diabetes- Beratungs- und Schulungsberufe e. V. (VDBD).Pressekontakt:Brickenkamp-PR GmbHSebastian ten HaafHead of PRDionysiusstraße 15447798 Krefeldtenhaaf@brickenkamp.deFon 02151/6214600Original-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/4833294