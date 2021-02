Ähnlich wie Tesla will Audi unter Beteiligung von Porsche ein Netz aus 200 bis 300 150-Kilowatt-Ladestationen exklusiv für die eigenen Fahrzeuge und vornehmlich in Ballungszentren bauen. Audi-Chef Duesmann geht das alles zu langsam. Nur rund 200 Ladepunkte für Elektroautos entstehen in Deutschland pro Woche. Schlimmer noch: Nur zwei Prozent der Säulen sind zum sogenannten Schnellladen geeignet. Masterplan ist ins Hintertreffen geraten Dabei hatte der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) schon im vergangenen Herbst ausgerechnet, dass der "Masterplan Ladeinfrastuktur" ...

