DJ Studie: Hoher CO2-Preis hilft Klimaschutz mehr als Öko-Subventionen

BERLIN (Dow Jones)--Experten zufolge verringert die Verteuerung von CO2-Zertifikaten die Emissionen wesentlich stärker als die Förderung erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne. Das ist das Ergebnis einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Fachhochschule Graubünden, die im "Journal of Environmental Economics and Management" veröffentlicht wurden. Verglichen wurden darin Großbritannien und Deutschland, wonach die Briten mit ihrem Modell bei der CO2-Reduktion erfolgreicher gewesen seien.

Während Deutschland vor allem Ökostrom subventioniert, haben die Briten bereits 2013 eine Kohlendioxid-Steuer für den Strommarkt eingeführt. Damit wurde der effektive CO2-Preis auf über 35 Euro pro Tonne angehoben. Während Deutschland seine Emissionen aus dem Stromsektor nur relativ moderat senken konnte, schaffte Großbritannien eine Minderung von 55 Prozent.

Grund ist laut der Studie erstens, dass die Ökostrom-Förderung ihre Wirkung nicht wie gewünscht entfalten könne: Bei einer geringen CO2-Bepreisung verdrängen Wind- und Sonnenstrom demnach zuerst die vergleichsweise "sauberen" Gaskraftwerke, während die "schmutzige" Kohle - vor allem Braunkohle - weitgehend im Markt bestehen kann. Erst bei einer sehr hohen Ökostrom-Einspeisung werde auch Kohle aus dem Markt gedrängt. Zweitens zeige Großbritannien, dass bei einer höheren Besteuerung von CO2-Emissionen Kohle zunehmend durch Erdgas ersetzt werde, was nur etwa halb so klimaschädlich ist. Schon durch einen moderat hohen CO2-Preis wird Kohle unrentabel und die Emissionen nehmen sprunghaft ab.

Mit einer Milliarde Euro könnten etwa in Deutschland zu einem niedrigen Zertifikatpreis von 8 Euro pro Tonne rund 20 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Investiert man das Geld in Wind- beziehungsweise Solarenergie, sinkt der Kohlendioxid-Ausstoß um gerade einmal 5 Millionen Tonnen senken. In Großbritannien ist der Effekt den Forschern zufolge ungleich größer: Zu einem moderat hohen CO2-Preis von 36 Euro pro Tonne könnte man mit einer Milliarde Euro 33 Millionen Tonnen CO2 reduzieren, mittels derzeitiger Einspeisetarife für Windenergie etwa 18,5 Millionen Tonnen.

In Deutschland wurde der CO2-Preis für Heiz- und Kraftstoffe zu Jahresbeginn eingeführt. Er steigt in den kommenden Jahren schrittweise von 25 Euro pro Tonne auf bis zu 55 Euro bis 2025 an. Für 2026 soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten.

February 08, 2021 10:34 ET (15:34 GMT)

