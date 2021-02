Pressemitteilung der Media & Games Invest plc.:

Closing der Akquisition von KingsIsle - KingsIsle Transaktion steht für neue "Strike Zone"

Media and Games Invest plc (Frankfurter Wertpapierbörse: M8G), (Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" oder die "Gesellschaft"), hat das Closing des Aktienkauf- und Übertragungsvertrages mit den Eigentümern von KingsIsle Entertainment Inc ("KingsIsle") abgeschlossen, um wie geplant 100 % der Anteile an KingsIsle zu erwerben. Durch die Transaktion werden die erfolgreichen Massive-Multiplayer-Spiele Wizard101 sowie Pirate101 in das MGI-Gaming-Portfolio aufgenommen, zwei Spiele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...