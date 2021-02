TAGESVORSCHAU: Termine am 09. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 09. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Osram, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q4-Zahlen (detailliert) (Call 10.45 h) 07:00 CHE: ams AG, Jahreszahlen (Call 9.00 h) (Online-Pk 10.30 h) 07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Home24, Trading Update Jahreszahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

08:05 FRA: Total, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

13:00 FIN: Nokian Renkaat, Jahreszahlen

13:15 USA: S&P Global, Q4-Zahlen

14:00 USA: Fox Corp, Q2-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen

19:15 DEU: Audi e-tron GT Weltpremiere, Ingolstadt

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

22:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 12/20 und Jahr 2020 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 01/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: LBBW Pressegespräch (online) zu "Innenstadthandel am Limit - Ohne Hilfe droht der Kollaps" mit LBBW Chefvolkswirt Uwe Burkert und Einzelhandelsanalyst Gerold Deppisch 10:30 DEU: Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) Online-Pk zur Umfrage "Mittelstand und Corona-Hilfen" 11:00 DEU: Eröffnung der EuroTier digital 2021 mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (online) °

