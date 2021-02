Einigung mit Klägern, Unregelmäßigkeiten in der Compliance, Short-Squeeze nach Wunsch womöglich, doppelte Wirksamkeit des Impfstoffs und Rekordhoch nach den Zahlen - in unserem Börsendienst waren wir zum Wochenauftakt in allen Depots aktiv und haben alle Depots auf neue Höchststände gehoben. Das Markenwertportfolio rennt von Rekord zu Rekord und jeden Tag liegt ein anderer unserer 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...