BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Obdachlosen:

"So menschlich richtig es scheint, bei Eiseskälte ein Obdachlosencamp zu räumen und den Betroffenen ein geheiztes Dach überm Kopf anzubieten - die Räumung an der Rummelsburger Bucht machte erstmal besorgt. So sah es auf den ersten Blick aus, als sei die Aktion des Lichtenberger Bezirksamts nur eine Feigenblatt-Aktion: Unter dem Vorwand der Obdachlosenhilfe wurde ein umstrittenes Areal von unliebsamen "Bewohnern" befreit. Aber so war es nicht. Die Unterkünfte, in die die Betroffenen freiwillig mit Bussen fuhren, sind keine Elendsquartiere, sondern unter anderem ein Hostel. Aus "Obdachlosen" werden Gäste. Das veränderte Hilfsangebot hat sich herumgesprochen. Sonst wäre die Räumung wohl weniger friedlich abgelaufen."/zz/DP/he