Das Terminkalendersystem SimplyBook.me, das ursprünglich als Lösung für eine beliebte Reifendienstwerkstatt in Island geschaffen wurde, verarbeitet jetzt Millionen von Covid-Impfungs- und Covid-Testterminen weltweit.

NHS SimplyBook.me collaboration SimplyBook.me

Anfang 2020, als die Pandemie allmählich an Boden gewann, machten sich die Geschäftsleitung und Mitarbeiter von SimplyBook.me Sorgen, wie sich die Situation auf das Unternehmen und seine Zukunft auswirken würde, da die Mehrzahl der Kunden kleinere Dienstleisterfirmen waren. Das Geschäftsleitungsteam beschloss, die Finanzreserven des Unternehmens zu nutzen, um alle ausgebildeten Mitarbeiter zu behalten, auch wenn sich die Pandemie über Monate hinziehen sollte. Gleichzeitig wurde untersucht, ob SimplyBook.me im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus eingesetzt werden könnte.

Zu diesem Zeitpunkt waren allgemeine Covid-Tests noch nicht weit verbreitet und lediglich Abstandhalten und Mundschutz an der Tagesordnung. Das Team erkannte sofort Möglichkeiten, bei der Organisation von Abstandhaltung und Covid-Tests mitzuwirken. Trotz zahlreicher Auftragsstornierungen seitens kleinerer Softwarenutzer aufgrund von Lockdowns und Betriebsunfähigkeit, kamen die Dienstleistungen in Verbindung mit COVID immer mehr in Fahrt.

Der britische NHS wandte sich im Sommer 2020 an SimplyBook.me, da man sich dort nach einer Buchungslösung umsah, mit der die Covid-Tests in einem seiner Zuständigkeitsgebiete organisiert werden könnten. Das Unternehmen nahm diese Gelegenheit umgehend wahr und optimierte seine Software für die Anforderungen des NHS. Die Ergebnisse sprachen für sich selbst und immer mehr NHS-Trusts begannen mit der Nutzung der Software. Als dann deutlich wurde, dass Großbritannien als erstes Land mit der Impfung beginnen würde, setzten sich die Entwicklungs- und Supportteams von SimplyBook.me mit aller Kraft dafür ein, die Software für die Impfkampagne zu optimieren.

"Der Projektleiter und sein Team, mit dem wir beim NHS zusammenarbeiten, leisten ganz ausgezeichnete Arbeit. Ich hoffe sehr, dass die britische Regierung weiß, wie erfolgreich sich die Menschen hinter den Kulissen nach Kräften dafür einsetzen, damit alles nach Plan läuft. Sie sind unglaublich professionell und nur Perfektion ist ihnen gut genug", erklärte Ingvar Gudmundsson, Gründer und VP-Sales bei SimplyBook.me. "Es ist uns ein Privileg, mit einem so engagierten Team zusammenzuarbeiten, das sein Allerbestes gibt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen."

"Jetzt ist es Anfang 2021 und wir sind stolz darauf, in den vergangenen zehn Monaten am Kampf gegen das Virus unmittelbar mitgewirkt zu haben. Das Tüpfelchen auf dem i besteht dabei darin, dass unsere Software jetzt für die Terminplanung der Impfungen eingesetzt wird und in den ersten Wochen seit Beginn der Kampagne bereits Millionen von Terminen verarbeitet hat. Wir waren immer sehr zuversichtlich, dass wir eine sehr flexible Software erstellt hatten, die an alle möglichen Situationen angepasst werden kann. Die Originalversion hat uns in die Lage versetzt, schneller als je zuvor zu wachsen, alle Arbeitsplätze zu erhalten und letzten Endes an vorderster Front im Kampf gegen die größte Seuche des vergangenen Jahrhunderts mitzuarbeiten."

SimplyBook.me ist eines der weltweit vorrangigen Buchungssysteme ein 360-Grad-Software-Service, der als Wachstumstool für KMU, Agenturen des Gesundheitswesens und Bildungsinstitute fungiert. Die Mission von SimplyBook.me besteht darin, Kunden und Dienstleister zusammenzubringen, indem jegliche Dienstleistungen problemlos jederzeit und überall online gebucht werden können.

