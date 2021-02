Der Bereich mit dem Namen Lonza Specialty Ingredients (LSI) geht für 4,2 Mrd CHF an die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven.Basel - Der Pharmazulieferer Lonza hat Abnehmer für seine Chemiesparte gefunden. Der Bereich mit dem Namen Lonza Specialty Ingredients (LSI) geht für 4,2 Milliarden Franken an die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven. Die beiden Investoren hätten die überzeugendste industrielle Strategie präsentiert und wollten in das Geschäft investieren, teilte Lonza am Montagabend mit. Der Deal soll...

