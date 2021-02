"Corona hat den Aufstieg Chinas zur Weltmacht sogar beschleunigt."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Prader, beim letzten Interview vor zwei Jahren glaubten wir an die Zinswende. Jetzt hat Corona dazu geführt, dass es nochmals Billiggeld en masse gibt. Wie erklären Sie diese gefährliche Situation Ihren Kunden? Duri Prader: Wir gingen damals davon aus, dass die Abkühlung an den Aktienmärkten den Teuerungsdruck reduziert, was die Gefahr von höheren Zinsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...