Der angeschlagene Lichtkonzern OSRAM hat in seinem ersten Geschäftsquartal von seiner gut laufenden Halbleitersparte profitiert.Zudem haben Krisenmaßnahmen gegriffen. Neben den Automotive-Produkten seien vor allem unsere Halbleiter stark gefragt gewesen, teilte der MDAX-Konzern OSRAM am Dienstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen in München mit.Der Geschäftsbereich Opto Semiconductors habe im abgelaufenen Quartal mit seiner bisher höchsten bereinigten Marge auf Basis des Gewinns ...

