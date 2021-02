Daimler bringt derzeit gute News am laufenden Band. Der Autobauer ist mit einem deutlichen Absatzplus ins neue Jahr gestartet. Im Januar wurden mit 178 679 Autos der Stammmarke Mercedes-Benz und damit weltweit 10,5 Prozent mehr Pkw an die Händler abgesetzt als im Vorjahresmonat, Bei den Vans reichte es mit 23 014 Fahrzeugen für ein Plus von 7 Prozent. Von der Kleinwagenserie Smart gingen 2733 Autos an die Händler, ein Plus von 29,6 Prozent.Darüber hinaus hat sich der für die deutschen Autobauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...