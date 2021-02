CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.02.2021:Das Instrument BGK US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.02.2021

The instrument BGK US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.02.2021 and ex capital adjustment on 10.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.02.2021:Das Instrument SR42 MHY7546A1304 SCORPIO BULKERS DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.02.2021

The instrument SR42 MHY7546A1304 SCORPIO BULKERS DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.02.2021 and ex capital adjustment on 10.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.02.2021:Das Instrument US40438A1051 HF ENTERPRISES DL -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2021

The instrument US40438A1051 HF ENTERPRISES DL -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.02.2021:Das Instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.02.2021

The instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.02.2021 and ex capital adjustment on 10.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.02.2021:Das Instrument 2GE CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.02.2021

The instrument 2GE CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.02.2021 and ex capital adjustment on 10.02.2021

