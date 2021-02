The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2021ISIN NameCH0236733827 UBS 14/26 FLRCA38141GVL53 GOLDMAN SACHS GRP 14/21AT0000A1FJS0 ERSTE GP BNK 15-21 MTNDE000DK0SMS1 DEKA DL FESTZINS 19/21US549463AC10 NOKIA OF AMERICA 2028DE000LB1P3T5 LBBW STUFENZINS 18/21US25468PDJ21 TWDC ENTERPR.18 2021 MTNUS02665WCD11 AMER.HONDA F. 18/21 MTNUS02665WCC38 AMER.HONDA F.18/21FLR MTNUS00772BAF85 AERCAP IRE./GL. 15/21US68323AES96 ONTARIO PROV. 18/21DE000HLB3928 LB.HESS.THR.CARRARA02S/20DE000HLB3910 LB.HESS.THR.CARRARA02R/20NO0010664600 OSLO 13-21DE000HLB4TP5 LB.HESS.-THR. IHS 18/21DE000BLB2NZ7 BAY.LDSBK.IS.14/21 VARUS882508AY08 TEXAS INSTR. 2021DE000DDA0WZ1 DZ BANK IS.A1280DE000DL19UQ0 DT.BANK MTN 19/21USU2339CCV82 DAIMLER FIN.N.A.17/21REGSUSU2339CCW65 DAIMLER FIN.N.A. 17/21FLRDE000A1685V0 STADT HAMBURG LSA A.2/17DE000DDA0W06 DZ BANK IS.A1281DE000HLB39N6 LB.HESS.THR.CARRARA02K/20DE000HLB39M8 LB.HESS.THR.CARRARA02J/20DE000HLB39L0 LB.HESS.THR.CARRARA02I/20DE000HLB39H8 LB.HESS.THR.CARRARA02F/20DE000HLB39P1 LB.HESS.-THR.IS.02A/20DE000SHFM378 SCHLW-H.SCHATZ.14/21 A1