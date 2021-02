Rohöl der Sorte Western Texas Intermediate (WTI) nähert sich mit großen Schritten seiner mittelfristigen Zielzone an und dürfte an dieser Stelle von Gewinnmitnahmen nicht Unberührt bleiben. Long positionierte Anleger können schon bald ihre Gewinne einsacken und vielleicht sogar eine Gegenposition aufbauen. Seit Mitte April läuft beim Rohöl WTI bereits eine ausgeprägte Kursrallye und brachte in einem ersten Schritt Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...