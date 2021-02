Die Meldung schlug ein wie eine Bombe: Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin und will künftig Zahlungen mit Kryptowährungen akzeptieren. Der Bitcoin-Kurs explodiert daraufhin auf neue Höchststände. Und schon beginnen die Gedankenspiele, dass ein weiteres Tech-Schwergewicht in den Kryptomarkt einsteigen könnte.Apple sollte dem Beispiel von Tesla folgen, sagt Mitch Steves vom Analysehaus RBC Capital Markets. Der Analyst bezieht sich dabei jedoch nicht auf den heiß diskutierten Einstieg ...

